Schenk der Mama etwas Zeit

10.05.2017, 08:10 Uhr

Am 14. Mai ist Muttertag. Wie wär's mit einem gemeinsamen Galerie- oder Konzertbesuch.

BEZIRK. Die Mama ist und bleibt die Beste. Um ihr das zu zeigen, braucht's nicht viel Klimbim und Geld. Klar freuen Mütter sich über einen riesigen Blumenstrauß. Einen wertvollen Ring, eine schöne Halskette oder ein mit Liebe zubereitetes Frühstück. Am Schönsten ist's aber immer noch, gemeinsam Zeit zu verbringen. Für kunstinteressierte Mamas bietet sich am Muttertags-Sonntag ein Ausstellungsbesuch in einer der vielen Schärdinger Galerien an. Die Galerie Reich zeigt etwa Werke von Marc Chagall, im Granitmuseum sind die besten Fotos des Projekts Team Ried ausgestellt und die Schlossgalerie präsentiert Bilder von Herbert Egger. In der Alfred Kubin Galerie in Wernstein hängen Bilder der Familie Fuchs. Für musikbegeisterte Mütter bietet sich die Muttertagsmatineé mit den Basil-Coleman-Kammer-Solisten im Kubinsaal in Schärding an. Beginn: 11 Uhr. Auch der Brunnenthaler Konzertsommer, der am 19. Mai um 19.30 Uhr mit Il Giardino Armonico in der Brunnenthaler Barockkirche startet, wäre ein schönes Muttertagsgeschenk. In Altschwendt findet am 13. Mai um 20 Uhr das Muttertagskonzert des Musikvereins im Kubiksaal statt. Am Programm stehen traditionelle Märsche, irische Klänge und Filmmusik. Katharina Bichler (Saxophon) und Sabine Ott (Klarinette) spielen als Solistinnen auf.