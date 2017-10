05.10.2017, 22:01 Uhr

Wandertag

Wernstein am Inn: Gasthaus Mariensäule | Der Siedlerverein Schardenberg-Freinberg ladet mit dem Freizeitclub Asing zu einem gemeinsamen Wandertag ein.

Treffpunkt ist am Sonntag den 15. Oktober um 13:30 beim Gasthaus zur Mariensäule in Wernstein am Inn.

Die Route führt über die Hängebrücke nach Neuburg und weiter nach Vornbach. Zur Stärkung gibt es unterwegs Knacker und Gebäck.

Der Abschluß ist dann im Gasthaus zur Mariensäule in Wernstein.

Ich freue mich auf einen hoffentlich sonnigen und fröhlichen Ausflug mit euch.

