Panholzer wird Schärdings neue Pflichtschulinspektorin

27.04.2017, 13:22 Uhr

Eva Panholzer wird mit 1. Mai die Funktion als neue Pflichtschulinspektorin für den Bezirk Schärding übernehmen.

SCHÄRDING (ebd). Gleichzeitig nimmt Panholzer damit nach zehn Jahren als Leiterin der Sonderschule Schärding und des Zentrums für Inklusiv- und Sonderpädagogik (ZIS) den Hut. In diesen Jahren hat sich der Schärdinger Schulstandort mit drei Klassen als gut organisierte Anlaufstelle für Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Bezirk entwickelt. Gemeinsam mit der Stadtgemeinde wurden zahlreiche Verbesserungen und Erneuerungen erzielt. Auch die Kooperation mit den ansässigen Institutionen, Betrieben und Servicevereinen gestaltete sich außergewöhnlich gut.

Provisorische Leitung

Als neue provisorische Leiterin der Allgemeinen Sonderschule Schärding und des Zentrums für Inklusiv- und Sonderpädagogik wird Ursula Rudelstorfer bestellt. Rudelstorfer ist eine erfahrene Sonderpädagogin, die bereits in früheren Jahren an der Schule unterrichtet hat. In den letzten Jahren war sie im ZIS sowohl als pädagogische Fachkraft in den Volksschulen der Region zur Unterstützung bei Lese- und Rechtschreibproblemen der Schüler als auch als Expertin für Migrationsangelegenheiten eingesetzt.