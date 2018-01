Schneebauer bleibt AktiWirte-Obmann – "lustiges Essen" geplant

16.01.2018, 16:51 Uhr

In der heute stattgefundenen Generalversammlung der Aktiwirte im Wirtshaus zur Bums’n wurde Gerold Schneebauer auch für die nächsten zwei Jahre als Obmann der AktiWirte einstimmig bestätigt.

Erster „Liebstattsonntag“ steht am Programm



SCHÄRDING (ebd). Die Schärdinger Paradewirte freuen sich besonders über Mitgliederzuwachs. So ist die „Cocktailbar 4780“ am Unteren Stadtplatz der aktiven Schärdinger Wirte-Gemeinschaft kürzlich beigetreten. Als Geschäftsstelle der Aktiwirte fungiert weiterhin Schärding Tourismus mit Geschäftsführerin Bettina Berndorfer und ihrem Damenteam, die die Vereinsarbeit umsetzen.Die Aktiwirte haben ein arbeitsreiches Jahr vor sich. Mit dem Lichtmess-Bratltag am 2. Februar steht die erste genussreiche Veranstaltung des neuen Jahres unmittelbar ins Haus. Heuer wird erstmals in Schärding „Liebstattsonntag“ gefeiert, der am vierten Fastensonntag, 11. März in die Aktiwirte-Restaurants einlädt. Angeboten werden spezielle Liebstattsonntags-Menüs, jede Dame und Kinder erhalten zudem ein Lebkuchenherz gratis. Nach der Fastenzeit – von 3. bis 15. April – geht’s weiter mit den Schärdinger Bierwochen, wo heuer erstmals auch „Lustig Essen“ angehängt wird.

"Beim 'Lustig Essen' stellt man sich aus kleinen Portionen – zu kleinen Preisen – recht abwechslungsreiche Menüs zusammen", verrät Berndorfer. In der warmen Jahreszeit locken ebenfalls einige Aktiwirte-Veranstaltungen – allen voran das Schärdinger Schlemmerfest am ersten Ferienwochenende.