Champios League 2018

09.09.2018, 23:41 Uhr

190 Zuschauer sahen einen spannende 5.Spieltag (letzte Vorrunde.)Bei den ersten beiden Spielen gab es klare Siege für die Heimmannschaft, das dritte Spiel ging eindeutig an die Gäste. Beim vierten Spiel bis zur 5. Kehre Gleichstand, trotz Anschuss konnte sich St. Willibald aber in der sechsten Kehre durchsetzen, somit war der Gruppensieg gesichert. Auch das fünfte Spiel ging an die Heimmannschaft. Endstand 8 : 2. Ohne Fehler war Klaus Weinhäupl der mit seinen “Zebbler“ die Begeisterung der Zuschauer auf seiner Seite hatte.Das Viertelfinale findet am 22. September um 16:00 Uhr in der Stocksporthalle St. Willibald gegen den Deutschen Meister Ottenzell statt