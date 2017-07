Es wird wieder schnell in Andorf

19.07.2017, 17:48 Uhr

Am Samstag, den 29. Juli, steht in Andorf zum 11. Mal das Int. Josko Laufmeeting auf dem Programm.

ANDORF (ama). Schnelle Läufe, weite Würfe, hohe Sprünge, persönliche Rekorde – Leichtathletik auf internationalem Niveau – das erwartet wieder die Besucher beim Int. Josko Laufmeeting im Andorfer Stadion. Da es Leistungsklassen statt Altersklassen gibt, ist diese Veranstaltung auch für die Athleten etwas Besonderes. "Unseren heimischen Sportlern wird der direkte Vergleich im Duell mit internationalen Sportlern ermöglicht und so kann sich auch der talentierte Nachwuchs je nach Leistungsvermögen mit größeren Namen messen“, sagt Veranstalter Hubert Lang, Sportunion IGLA long life. In Andorf mit dabei wird Sprinter Markus Fuchs sein, der mittlerweile als schnellster Mann Österreichs gilt. Auch Speerwerferin Victoria Hudson wird gegen Athletinnen aus Tschechien und Deutschland kämpfen. Dabei hat Hudson den Meetingrekord im Visier. Ebenfalls dabei ist die Siebenkämpferin Verena Preiner, die in Andorf im Speerwurf und im 200-Meter-Sprint antreten will. Günther Matzinger will die Gelegenheit für ein schnelles 400-Meter-Rennen nutzen. Die heimischen Top-Athletinnen Patricia Madl aus Taufkirchen/Pram und Petra Gumpiner aus Zell/Pram werden zeigen was sie können: Madl hat etwa heuer einen neuen oberösterreichischen U20-Rekord im Speerwurf aufgestellt – und Gumpinger die zweitbeste Zeit inne, die in Österreich je von einer Unter-18-Jährigen gelaufen wurde.

Olympiasieger fliegen einAbseits der Wettkämpfe werden die beiden Rodel-Doppel-Olympiasieger Andreas und Wolfgang Linger per Fallschirm in das Stadion einfliegen und Autogramme geben. Übrigens: Die Veranstaltung startet wieder mit dem traditionellen Sparefroh Kinderlauf ab 12 Uhr. Infos: www.laufmeeting.at