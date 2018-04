Esternbergs Aufstiegsserie geht weiter

23.04.2018, 22:31 Uhr

In der Stocksporthalle Esternberg wurde am 07.04.2018 die Regionsmeisterschaft der Senioren Ü50 im Stocksport ausgetragen.Am Start waren 11 Mannschaften darunter auch die Heimmannschaft von der Union ESV Esternberg.Dabei feierte unsere Mannschaft mit den Schützen Johann STOCKINGER, Otto STOCKINGER, Norbert STOCKINGER und Josef PANKRATZ einen tollen Erfolg.Mit Platz 2 hinter den Schützen aus Andorf wurde die erhoffte Platzierung erreicht und den damit verbundenen Aufstiegsplatz zur Oberligameisterschaft am 12.5.2018 in Freinberg.Herzlichen Glückwunsch und Stock Heil.mehr Infos unter: www.esv-esternberg.atStocksporthalle Andorf , 21.04.2018In der Stocksporthalle Andorf wurde am 21.04.2018 die Regionsmeisterschaft der Herren im Stocksport ausgetragen.Am Start waren 15 Mannschaften darunter auch 2 Mannschaften von der Union ESV Esternberg.Dabei feierte unsere Mannschaft mit den Schützen Josef Hell, Günther DORFER, Johann STREIBL und Josef DULLINGER einen tollen Erfolg.Mit Platz 2 hinter Andorf wurde die erhoffte Platzierung erreicht und den damit verbundenen Aufstiegsplatz zur Oberligameisterschaft am 05.05.2018 in Mondsee.Die 2er Mannschaft belegte den 14. Rang und muss wieder den Weg zurück in die Bezirksmeisterschaft antretten.Herzlichen Glückwunsch, Stock Heilmehr Infos unter: www.esv-esternberg.at