Rinderfachtage in Landwirtschaftsschule Otterbach am 18. Jänner 2018

ST. FLORIAN AM INN. Einen ganzen Tag lang dreht sich in der Landwirtschaftsschule Otterbach alles rund um die Kuh. Beim Rinderfachtag am Donnerstag, 18. Jänner 2018, gibt's Vorträge zu den Themen "Mehr Milch aus Gras", "Richtiges Trockenstellen – jede Kuh ist anders", "Gesunde Klauen" und "Fruchtbarkeit homöopathisch unterstützen". Die Tagung dauert von 9 bis 16 Uhr. Die Möglichkeit zum Mittagessen ist gegeben. Der Tagungsbeitrag beträgt 12 Euro für Landwirt-Abonnenten und 14 Euro für Nicht-Abonnenten. Anmeldung und nähere Informationen unter: www.landwirt.com/rinderfachtage.