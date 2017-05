Högl eröffnet Store in Mega-Einkaufszentrum in Peking

10.05.2017, 16:24 Uhr

Zur feierlichen Eröffnung der 52. HÖGL-Verkaufsfläche in China am 25. April reisten auch Högl-CEO Gerhard Bachmaier und Geschäftsführer des Vertriebs, Harald Winzer, aus Österreich an. Gemeinsam mit Vertretern der Außenwirtschaft und der Medien, Geschäftspartnern und Kunden feierten sie den den Einzug der österreichischen Schuhmarke ins SKP. Bachmaier und Winzer schnitten gemeinsamen mit dem stellvertretenden Direktor des SKP, Gary Lee, das Band durch und stießen mit rund 100 Gästen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit angestoßen.