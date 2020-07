Es steht seit 1886 unter Naturschutz und gilt als Symbol der Liebe, Treue sowie Tapferkeit. Gemeint ist das Edelweiß, das schon Kaiser Franz Joseph I. seiner Frau Sissi bei einer Bergtour zum Pasterzengletscher am Großglockner gepflückt hat. Auch wir sind von dieser edlen Alpenblume verzaubert.

Unsere Tour führt vom Präbichl zuerst auf den 2.081 Meter hohen Hochturm, wobei uns das Kraxeln im Fels sowie die herrliche Aussicht in die umliegende Bergwelt besonders gefallen. Doch unser primäres Ziel ist der Edelweißboden, einem der schönsten Blumenberge Österreichs. Vor Ort sind wir überwältigt, denn der ganze Hang ist mit Edelweiß voll, dazu noch die Kohlröschen, eine besondere Orchidee. Ein weiteres Highlight von hier oben ist der traumhafte Tiefblick zum Grünen See, der seinem Namen alle Ehre macht. Danke für diesen schönen Tag!