Im Waldkindergarten "WaldFreiRaum" am Kerschenberg lernen die Jüngsten spielerisch in und von der Natur.



REINSBERG. Im Jahr 2019 haben Ulla Sieland aus Reinsberg und Regina Traunfellner-Kugler aus Scheibbs den Verein für elementare Naturerfahrungen "WaldFreiRaum" ins Leben gerufen.

Gleich neben dem Bio-Bauernhof am Kerschenberg, den Ulla Sieland mit ihrem Mann Johannes und ihren beiden Kindern Mona und Noah bewohnt, werden zurzeit zehn Kinder aus verschiedenen Gemeinden der Region im Wald betreut, damit diese die Natur mit allen Sinnen erleben und begreifen können.

Ulla Sieland mit ihren Kindern Mona und Noah beim Eingang zum "WaldFreiRaum" am Kerschenberg in Reinsberg

Die Natur als Grundbedürfnis



"Für kleine Kinder ist es Grundbedürfnis, die Natur aus eigenem Antrieb erforschen zu können. Sie dürfen greifen, riechen, lauschen, schmecken, den Hang herunterrutschen, klettern, balancieren, im Bach und in Pfützen toben, bauen, graben, hüpfen und noch sehr viel mehr. Es gibt überall etwas zu entdecken und die Bewegung stärkt das Immunsystem der Kinder", erklärt Ulla Sieland aus Reinsberg.

Der Gemüsegarten beim "WaldFreiRaum" am Kerschenberg in Reinsberg

Kinderbetreuung im Wald



Für die professionelle Betreuung des Nachwuchses im Waldkindergarten sorgen eine Sozial-, eine Kräuter- und eine Waldpädagogin, die den Kindern ihr Wissen auf spielerische Art und Weise weitergeben.

"Mein Mann ist neben seinem Beruf als Bio-Bauer auch noch ausgebildeter Waldpädagoge und gelernter Zimmermann, was natürlich eine optimale Ergänzung darstellt. Denn wir fertigen immer wieder etwas mit den Kindern im Wald an, wo uns sein handwerliches Geschick zugutekommt", so Ulla Sieland.

Der WaldFreiRaum am Kerschenberg: Im Waldkindergarten in Reinsberg kann der Nachwuchs in die "magische Welt" der Natur eintauchen.

Werkzeug statt Spielzeug



Im WaldFreiRaum sind kaum Spielsachen für die Kinder vorhanden, dafür aber jede Menge Werkzeug, um sich zu betätigen.

"Durch die unterschiedlichen Kompetenzen unserer Pädagoginnen kann eine große Bandbreite an Kompetenzen vermittelt werden. Die Wertschätzung der Kinder für Dinge, die selbst angefertigt wurden, ist viel höher als für gekaufte Spielsachen. Ähnliche Erfahrungen machen sie in unserem Gemüsegarten", sagt Regina Traunfellner-Kugler.

Weitere Infos auf waldfreiraum.at