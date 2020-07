Eine wunderbare Zeit, hatten die Teilnehmer beim Rafting für Singles am Wochenende.

Der Raftingclub Deep Roots Adventures und Manuela Benesch organisieren schon länger gemeinsam besondere Events für ihre Gäste.

Nach einer verregneten, aber sehr lustigen Raftingtour, blieb man bei Kaffee gemeinsam sitzen und kam tiefer ins Gespräch. Danach wurde der Griller von Siegfried Wiesenbauer gestartet mit anschließender Weinverkostung vom Weingut Mitternast. Michael Gallistl und Georg Zeisenböck sorgten für die nötige musikalische Stimmung.

Die nahezu perfekt war. Alle hatten sehr gute Gespräche und sehr viel Spaß.

Am Sonntag Mittag ging das Treffen leider zu Ende.

Hier ein paar Erinnerungen an Rafting für Singles vom 18.7.20...

Es war mir eine Ehre! 💪😉🌻 Manu