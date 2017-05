Immer wieder schön: Vogelbergsteig und Ruine Dürnstein

12.05.2017, 17:48 Uhr

Alpine Wege mit herrlicher Aussicht

Die recht alpine Rundtour auf dem Vogelbergsteig zur geschichtsträchtigen Burgruine Dürnstein zählt zu den beliebtesten Wanderrouten in der Wachau. Bert und ich begannen in der malerischen Altstadt von Dürnstein, danach marschierten wir auf dem lässigen Vogelbergsteig immer höher. Wir genossen die schönen Tiefblicke auf die Donau und standen bald auf der "Kanzel", einem grandiosen Aussichtsplatzerl. Danach ging es zur Fesslhütte, in der wir uns natürlich stärkten.

Der Abstieg erfolgte über die Starhembergwarte zur hoch über der Donau thronenden Burgruine, die mit der Gefangennahme von Richard Löwenherz im Jahr 1192 Berühmtheit erlangte. Auf dem Rückweg von den drei Kreuzzügen wurde der englische König in Österreich festgenommen und auf der Burg Dürnstein gefangen gehalten.