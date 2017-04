"Sozis" aus dem Bezirk trafen sich in Gaming

27.04.2017, 08:10 Uhr

bei der SPÖ-Bezirkskonferenz in Gaming als Bezirksvorsitzende bestätigt.aus Gresten wurde zum Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl im Bezirk Scheibbs mit ebenfalls 99,2 Prozent gewählt. Ein besonderes Zeichen setztemit der Wahl des 20-jährigen Scheibbserszu einem ihrer Stellvertreter. "Es ist mir ein Anliegen, der Jugend im Bezirk eine möglichst breite Plattform in der politischen Arbeit zu bieten", so. Landesratund Regionalgeschäftsführerfreuten sich über diese eindeutigen Ergebnisse. Die Kinderfeunde waren mitundin Gaming vertreten, wo sie eine Gratis-Nachmittagsbetreuung für Kindergärten und einen für Eltern kostenlosen Kindergartenbus forderten.