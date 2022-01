SCHWAZ. Seit letzten Juni schreibt und recherchiert das Redaktionsteam der 1. Schwazer Faschingsgilde für die erstmalige Ausgabe einer Faschingszeitung.

Auf 52 Seiten findet der Leser G´schichten, Persönlichkeiten und aufgedeckte, geheime Schwazer Begebenheiten, wie es das zuvor nicht gegeben hat! Fast spionsartig schlichen die Rotzylinder durch die Silberstadt um unbemerkt aufzudecken, was den „11er“ auf jeder Seite spannenden werden lässt! Durch die großartige Unterstützung von Gönner und Sponsoren ohne denen die Umsetzung des „11ers“ nicht möglich wäre, gelingt es der 1. Schwazer Faschingsgilde auch, dass wir in gewohnter Weise wieder soziale Unterstützung in Schwaz anbieten können. Durch den Verkauf der Gildenzeitung kann ein Teil des Reinerlöses dafür verwendet werden, was dem 11er – Rat sehr wichtig ist. Die erste Schwazer Gildenzeitung der „11er“ ist erhältlich am Samstag, 22. Jänner und Samstag, 29. Jänner ab 10 Uhr in der Innenstadt am Gildenstandl.