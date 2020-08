SCHWAZ. Die neue Kollegiale Führung hat sich in den vergangenen Wochen intensiv eingearbeitet und nun gemeinsam mit den Eigentümervertretern des BKH Schwaz präsentiert.



„Die neue Kollegiale Führung hat tatkräftig ihren Dienst angetreten. Wir freuen uns sehr, dass wir drei so engagierte Führungspersonen mit Erfahrung für das BKH Schwaz gewinnen konnten“, betonen die Eigentümervertreter des Krankenhauses, Bürgermeister Franz Hauser und tirol kliniken- Geschäftsführer Stefan Deflorian beim Pressetermin auf der neuen BKH-Dachterrasse.

Neue Geschäftsführung

Andreas Hoppichler zieht als neuer Geschäftsführer die Fäden im BKH. "Mit den sieben Fachbereichen, der interdisziplinären Tagesklinik (operativ und onkologisch), Schwerpunktsetzungen wie in der Gefäßmedizin oder der Palliativversorgung, oder auch dem Brustzentrum als erste Anlaufstelle der Region zum Thema Brustkrebsvorsorge ist das Bezirkskrankenhaus breit aufgestellt. „Die Leistungen und auch die Ansprüche in den einzelnen Abteilungen sind sehr hoch. Unser Fokus liegt darauf, dieses Niveau zu halten und zu festigen. Die Herausforderung wird es sein, dabei auch so flexibel zu bleiben, um die aktuelle globale Gesundheitskrise bestmöglich zu bewältigen“, beschreibt Jurist und Betriebswirt Geschäftsführer Andreas Hoppichler seine Ziele.

Ärztliche Leitung im BKH

Seit 1. Mai interimistischer Ärztlicher Direktor im BKH Schwaz ist Dr. Peter H. Heininger der sehr viel Erfahrung mitbringt. Der Internist und Pneumologe ist Absolvent der europäischen Facharztprüfung für Lungenheilkunde und leitete zuletzt das Primariat für Pneumologie (Lungenheilkunde) im Landeskrankenhaus Hochzirl - Natters. Vorher war er u.a. als Primar der pneumologischen Abteilung im Reha-Zentrum Münster tätig. „Die große medizinische Expertise im Haus stellt einen großen Mehrwert für die Bevölkerung hier dar und es ist uns ein wichtiges Anliegen, diese Expertise weiter auszubauen und auch in der Ausbildung an den medizinischen Nachwuchs weiterzugeben.“



Neue Pflegeleitung

Zum interimistischer Pflegedirektor des BKH Schwaz mit 1. Juli ernannt wurde DPGKP Franz Gruber aus Volders. Zuletzt war er als Pflegedienstleiter in Innsbruck an den Universitätskliniken für Psychiatrie, Neurologie und Dermatologie, sowie als Leiter des Entlassungsmanagements Pflege und dem Palliativ-Konsiliardienst Pflege am Landeskrankenhaus Innsbruck tätig. „In Bezug auf unsere MitarbeiterInnen wird es unsere zentrale Aufgabe sein, die größtmögliche Unterstützung und Sicherheit am Arbeitsplatz zu bieten, damit unsere ausgezeichneten Teams weiterhin starke Leistungen bringen können“ so Gruber.

