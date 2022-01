SCHWAZ (red). Die alte Weisheit „Beweg deinen Körper und dein Gehirn sagt Danke“ verspricht, dass nicht nur der Körper sondern auch die schulischen Leistungen unserer Kinder vom regelmäßigen sportlichen Training profitieren.



Mit acht Stunden Sportunterricht pro Woche hat die SMS Schwaz die Möglichkeit, den Schulalltag für sportbegeisterte Kinder attraktiv, lernfördernd aber auch körper- und gesundheitsbewusst zu gestalten. Unsere tägliche Turnstunde bietet einen wichtigen Gegenpol zur Kopf- und Wissensarbeit in der Schule. Sie sorgt einerseits für die körperliche Fitness und andererseits auch für den nötigen Ausgleich, den die Schulkinder dringend brauchen. Für alle interessierten Volksschulkinder, die die Ausbildung an der SMS Schwaz in Angriff nehmen wollen, gilt es, den Eignungstest zur Aufnahme in die Sportmittelschule positiv zu absolvieren. Dieser findet am Dienstag, den 8.2.2022, in den Turnsälen der SMS statt. Überprüft werden sportmotorische Eigenschaften, wie Schnelligkeit, Gewandtheit und Geschicklichkeit. Besondere Vorkenntnisse oder die Zugehörigkeit zu einem Verein sind für eine positive Aufnahme nicht ausschlaggebend.

Sind Ihre Kinder für Sport zu begeistern?

Das Fundament für einen erfolgreichen Sportunterricht sieht die SMS Schwaz in der Qualifikation der Sportlehrer*innen und im Grundsatz: „Sport soll Freude bereiten!“

So steht die SMS Schwaz für eine vielseitige Bewegungserziehung. Sie soll den jungen Sportlern eine qualitativ hochwertige Basisausbildung bieten und das weitere Ausüben jeglicher Sportarten nachhaltig unterstützen. Dabei werden die Grundsportarten Gerätturnen und Leichtathletik erlernt. Sie helfen, in Kombination mit einem sorgfältigen Koordinationstraining einen umfangreichen Bewegungsschatz aufzubauen.

Der Leitsatz „Ohne Vielseitigkeit gibt es keine sinnvolle Einseitigkeit!“ wird auch beim Erlernen der klassischen Ballsportarten (Fußball, Handball, Volleyball, Basketball) umgesetzt.

Mit den Wahlfächern Tennis, Judo, Alpinsport (Klettern, Mountainbiking, Skitouren), Volleyball und Tanz bietet die SMS Schwaz auch die Möglichkeit, den individuellen Neigungen der Sportmittelschüler*innen Rechnung zu tragen.

Der Schulleiter Hannes Hintner meint dazu:



„Nicht nur die Erziehung zum Sport mit all ihren positiven Effekten, sondern auch die Erziehung durch den Sport wird an unserer Schule groß geschrieben. Die Kinder entwickeln ihre Persönlichkeit und lernen richtiges soziales Verhalten im Sportunterricht.“

Termine:

• Video-Elternabend der SMS/MS 2 Schwaz: Dienstag, 25.1.22; 19.00 Uhr (virtueller Raum, Eintritt über die Schulhomepage)

• Eignungstest: Dienstag, 8.2.22; Anmeldung auf der Schulhomepage