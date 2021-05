Am Samstag den 29.05.2021 ging das letzte und entscheidende Vorrundenspiel in der Stocksport Nationalliga SC Schwaz Stocksport gegen ESV ASKÖ Tauchen in der Stocksporthalle Stans über die Bühne. Die Schwazer Stocksportler Gerhard Fuchs, Christian Dallapozza, Stefan Haberl und Helmut Schinko (Ersatzspieler Klaus Dankl) starteten souverän gewannen die ersten 2 Durchgängen mit 20:10 und 21:3 und gingen vor der 15minütigen Pause mit 4:0 in Führung. Im 3. und 4. Durchgang schlichen sich bei den Schwazern einige Fehler ein und die Stocksportler des ESV ASKÖ Tauchen konnten diese nützen und glichen mit 16:12 (Durchgang 3) und abermals 16:12 (Durchgang 4) aus. So war wieder Spannung in der Begegnung und der 5. Durchgang mußte die Entscheidung bringen. Die Schwazer Stocksportler fanden im letzten Durchgang wieder zu ihrer alten Stärke zurück und gingen nach 2 Kehren bereits mit 12:0 in Führung. Die 3. Kehre ging mit 3 Pkt. an die Burgenländer. In den weiteren 3 Kehren ließen die Schwazer dem Gegner keine Chance mehr und entschieden den Durchgang 5 mit 23:3 und somit auch das Spiel mit 6:4 für sich. Der SC Schwaz Stocksport wurde durch diesen Heimsieg „Gruppensieger“ in der Gruppe H in der Stocksport Nationalliga und ging als „Beste“ von 5 Tiroler Mannschaften (ESV Fritzens, ESC Kleinboden, EV Angerberg 2 und SV Breitenbach Stocksport 2) hervor und steigt in die Playoffs auf. Im Playoff am 12.6.2021 treffen die Schwazer auswärts in Käörnten auf den Gruppensieger der Gruppe G, GSC Liebenfells Stocksport und sind voll Zuversicht, dass sie auch diese Begegnung für sich entscheiden können.

Außerdem bedankt sich der SC Schwaz Stocksport bei seinen Sponsoren, beim EV Stans mit Obmann Mair Hannes und bei der Gemeinde Stans dass wieder das Heimspiel in Stans austragen konnte. Stock Heil