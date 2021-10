Nach vierwöchiger Pause wurde Anfang Oktober die fünfte und damit vorletzte Runde des Tirol Cup der Großkaliberschützen beim Gastgeberverein der Sportschützen St. Johann ausgetragen. Nach den ersten vier Runden heißt das Duell in der Allgemeinen Klasse auf die Schnellfeuerscheibe Matthias Schneider (Sportschützen Brixlegg) gegen Josef Achorner jun. (SG Hopfgarten), wobei Schneider mit knappem Vorsprung auf Platz 1 liegt. Im 40-Schuss Programm auf die Präzisionsscheibe hat Achorner derzeit die Nase vorne und führt die Wertung vor Schneider an.



Franz Klein zeigt für den Bezirk Schwaz groß auf

Mit einem herausragenden Ergebnis auf die Präzisionsscheibe lies der Schwazer Schütze Franz Klein aufhorchen: mit 388 von 400 möglichen Ringen in der Seniorenklasse gelang ihm nicht nur der Sieg, sondern auch das höchste Resultat in dieser Runde und das beste Ergebnis in dieser Disziplin im gesamtem Tirol Cup, welchen Klein in seiner Klasse derzeit auch anführt. Auf den Plätzen 2 und drei landeten mit Jacek Sosnowski und Roland Kwiatkowski zwei Schwoicher Schützen, die mit 386 und 378 Ringen ebenfalls starke Leistungen bringen konnten.

Die 6. und letzte Runde des Tirol Cup wird am letzten Oktoberwochenende am neu erbauten Schießstand in Kundl ausgetragen, wo auch die Gesamtsieger des Tirol Cup 2021 gekürt werden.