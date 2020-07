SCHWAZ/ERFURT(wk). Kürzlich fand in Wien die Auslosung der 2. Qualifikationsrunde zur EHF European League statt. Der deutsche Top- Club Thüringer HC mit der Schwazerin Josefine Huber bekam dabei den WAT Atzgersdorf zugelost und muss zuerst (10./ 11. Oktober) in Wien antreten. Das Rückspiel wird eine Woche später ausgetragen. Mit Petra Blazek, Beate Scheffknecht, Nina Neidhart und Klara Schlegel stehen, neben Huber, vier weitere rot- weiß- rote Legionärinnen für den siebenfachen deutschen Meister auf dem Parkett und zudem wird das ostdeutsche Team von ÖHB- Frauen - Cheftrainer Herbert Müller gecoacht. Fine Huber, die zuletzt wegen einer schweren Verletzung und der langen Corona- Pause schon lange nicht mehr auf dem Spielfeld stand, spielt schon seit 2017 für die Ostdeutschen und durfte schon einige Titelgewinne mit ihrer Mannschaft feiern. Der THC geht als Favorit in die beiden Begegnungen und will unbedingt in die nächste Runde einziehen.