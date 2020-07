JENBACH (wk). Am vergangenen Wochenende wurden die Spiele der 1. Hauptrunde im Kerschdorfer Tirol Cup durchgeführt. In einem Bezirks- Derby standen sich der Gebietsligist SK Jenbach und der SK Hippach aus der Landesliga Ost gegenüber. Während die Zillertaler in der Vorrunde noch nicht antreten mussten, hatte sich Jenbach mit einem glücklichen 4:3 im Elfmeterschießen beim Bezirksligisten SV Ried/ Kaltenbach durchsetzen können. Nach einem 0:0- Pausenstand war es Dominik Geisler, der die favorisierten Zillertaler mit seinem Treffer in der 63. Spielminute zum 0:1- Endstand erlöste und den Einzug in die nächste Runde sicherte. Für den SK Jenbach steht unter Trainer Rudolf Stadler erst am 8. August das nächste Pflichtspiel an. Am 1. Spieltag der Gebietsliga will die Stadler- Elf gegen den SK AVZ Pillerseetal bestehen und die tollen Leistungen der vergangenen "Abbruch- Saison" mit einem guten Start bestätigen.