03.05.2017, 08:49 Uhr

Das Dorfhaus in Steinberg als belebter Treffpunkt für Jung und Alt

Das Dorfhaus (kleine Gastronomie mit Mehrzwecksaal) wurde am 25. Dezember 2015 eröffnet. Ein Mitarbeiter der ersten Stunde ist Sepp Leichmann, der dem Dorfhaus mit seinen Backkünsten einen hervorragenden Ruf für eine große Auswahl (mindestens 15 verschiede Sorten) an vorzüglichen Kuchen und Torten verschaffen hat. Sepp stammt von Gaißach (Bad Tölz) und kommt mindestens 3 x in der Woche zu uns ins Dorfhaus und backt vor Ort die verschiedenen süßen Köstlichkeiten. Neben Kuchen und Torten backt er auch für den Bauernmarkt verschiede Schwarz- und Kornbrote sowie Kiacheln und vieles mehr. Die Kuchen und Torten haben sich schon so weit herumgesprochen, dass das Dorfhaus Steinberg ab 1. Mai die Gastronomie von Gut Matzen in Brixlegg mit Kuchen und Torten beliefert. Dazu Bgm Helmut Margreiter: „Wir sind stets bestrebt, das Angebot im Dorfhaus weiter auszuweiten. Derzeit sind wir mit einer jungen Familie vom Tegernsee im Gespräch, eine Käserei zu errichten. Eine Käserei, welche die Steinberger Heumilch, zu Käse verarbeitet, wäre ein sehr authentisches Projekt, welches sehr gut zu Steinberg passen würde. Steinberg ist sehr stark von gut bewirtschafteten Höfen und Almen geprägt. Die Bauern leisten ihre Arbeit mit viel Fleiß und Herzblut. Mit großen Elan sind wir derzeit dabei, gemeinsam mit der jungen Familie vom Tegernsee (beide sind Käser und haben u.a. auch viel Erfahrungen auf Almkäsereien in der Schweiz gewonnen) die Realisierungschancen für dieses Vorhaben zu prüfen.

