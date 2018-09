FF Kolsass lud zum Tag der offenen Tür

19.09.2018, 11:50 Uhr

Besucher zeigten sich von den Schauübungen und Besichtigung der neuen Räumlichkeiten beeindruckt

KOLSASS. Eröffnet wurde der Tag für die Besucher durch Kommandant Stefan Lentner wo eine Schauübung der Feuerwehrjugend am Programm stand. Dabei galt es einen Brand im Freien zu löschen. Die Jugendgruppe fuhr mit dem Tanklöschfahrzeug zum Brandort und begann mit mit dem Aufbau einer Zubringerleitung von einem Hydranten. In Windeseile war alles für die Brandbekämpfung vorbereitet und der Brand konnte rasch gelöscht werden. Nach anschließenden Grußworten von Bürgermeister Hansjörg Gartlacher nahm die Bevölkerung das umfangreiche weitere Programm des Tages wahr. Der richtige Umgang mit Feuerlöschern und Löschdecke konnte realitätsnah bei einer Löschtrainingsstation geübt werden. Auch den Infostand zur Feuerwehrjugend besuchten laufend interessierte Jugendliche und Erwachsene. Des Weiteren wurde über Rauchwarnmelder informiert, Feuerlöscher wurden vor Ort geprüft und eine Löschwand mit Kübelspritze begeisterte die jüngsten Besucher. Natürlich wurde auch die frisch um- und ausgebaute Halle präsentiert. Um 18:30 Uhr konnten dann die aktiven Mitglieder ihr Können bei einem fingierten Verkehrsunfall unter Beweis stellen. Die Truppe rückte mit dem LF-B Fahrzeug zum Übungsort an. Nach Erkundung durch den Gruppenkommandanten wurde die Unfallstelle abgesichert und gleichzeitig mit der Personenbergung begonnen. Die Person konnte schonend und rasch durch den Kofferraum des auf der Seite liegenden Autowracks geborgen werden. Nach dieser Schauübung befassten sich noch einige Interessierte mit dem Programm, das Hauptaugenmerk lag aber auf der Verpflegung im Kameradschaftsraum. Dort ließen Bevölkerung und Mitglieder der Feuerwehr Kolsass den Abend ausklingen. Die FF Kolsass bedankte sich bei der Bevölkerung für den regen Besuch.