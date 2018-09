Gelebte Demokratie an Schulen

11.09.2018, 13:49 Uhr

Kontinuierliches Arbeiten mit konkreten Forderungen für SchülerInnen

BEZIRK (dkh). Mit dem Schulbeginn startet auch die Arbeit der SchülerInnenvertreter wieder. Rafael Ager aus Kolsass, Schüler des Paulinums Schwaz, wurde für das Schuljahr 2018/19 zum Landesschulsprecher im AHS-Bereich gewählt. Für ihn bedeutet dieses Amt die Möglichkeit, aktiv an der Bildungspolitik zu arbeiten. Auch Simon Zanon aus Pill, HTL-Anichstraße-Schüler, wurde gewählt, und zwar zum Landesschulsprecher-Stellvertreter im BMHS-Bereich. Gelebte politische Bildung ist einer seiner Motivationsfaktoren, um seine Freizeit für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler zu investieren.

Konkrete Forderungen

Landesschulsprecher sind meistens nur für ein Jahr im Amt, daher ist es umso wichtiger, dass kontinuierlich die Anliegen weitergegeben werden. Nur so geht was weiter, wie man am Beispiel des Schülerparlamentes sieht, welches kurz vor der gesetzlichen Verankerung steht."Eine konkrete Forderung im AHS-Bereich ist die modulare Oberstufe. Durch eine fundierte Allgemeinbildung und eine Spezialisierung in gewissen Bereichen werden die Stärken der SchülerInnen besser gefördert und Interessen unterstützt", erklärt Ager eine seiner Herzensangelegenheiten.Im BMHS Bereich hat Zanon ebenso klare Vorstellungen für die Zukunft: "Durch die hohe Spezialisierung in den BMHS ist eine zeitgemäße Ausstattung notwendig. Auch im Sinne der Digitalisierung müssen die Schulen auf den neuesten Stand der Technologie gebracht werden."Rafael Ager rät allen SchülerInnen zum Schulanfang: "Man sollte sich bewusst sein, dass man für sich selbst lernt und für die Zukunft des eigenen Lebens. Aber auch das Leben außerhalb der Schule hat einen Lerneffekt für jeden einzelnen, sei es im Sport, bei Vereinen oder eben in der Schülervertretung." Simon Zanon hat einen speziellen Ratschlag für Schulanfänger: "Besonders im ersten Jahr werden alle auf denselben Wissenstand gebracht. Hier darf nicht verschlafen werden, dann gehen die kommenden Jahre viel leichter von der Hand."Im Bezirk Schwaz wird es insofern spannend, weil mit der AHS Zell am Ziller ein neues Gymnasium eröffnet wird.