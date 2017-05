Prominenter Gast im Freiraum Jenbach

12.05.2017, 14:08 Uhr

Dazu wird Frank Hoffmann erstmals nach dem „Käfig voller Narren“ an der Wiener Volksoper die Gesangsstimme wieder öffentlich aktivieren und Anleihen bei Hildegard Knef, Herman van Veen, Charles Aznavour und Frank Sinatra nehmen.Das Trio des bekannten Pianisten Martin Gasselsberger (Österreichs Jazzmusiker des Jahres 2008 / 2009 – Concerto Poll) rundet dieses vielseitige Programm ab.Eintritt Konzert-Lesung VVK 16 / AK 18; Freier Eintritt für Kinder & Jugendliche bis 18 Jahre & Junggebliebene ab 80. Reservierungen unter kunst@freiraum-jenbach.at oder telefonisch unter +43 699 12369729 (Achtung: Neue Nummer!) und für alle Genuss-Spechte ist der Einlass diesmal schon um 18.00 Uhr; Konzertbeginn 20.15 Uhr (so in ungefähr…)