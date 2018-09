Startschuss für Parkhaus

19.09.2018, 11:49 Uhr

Die Stadtgalerien wollen am „Königfeld-Areal“ eine Parkgarage mit bis zu 300 Stellplätzen errichten

SCHWAZ (dw). Vertreter der Stadtgemeinde Schwaz mit Bürgermeister Hans Lintner an der Spitze und Stadtgalerien-Invester Günther Berghofer präsentierten kürzlich die Pläne für ein neuartiges Parkhaus im Zentrum von Schwaz. Geplant ist ein Bauwerk mit zwei Parkebenen im Untergeschoß und vier oberirdischen Ebenen in versetzten Geschoßebenen auf dem Areal des derzeitigen Oberflächenparkplatzes im Bereich des „Königfeldes“. Die ca. 300 Parkplätze sollen sowohl Einpendlern als auch der Bevölkerung vor Ort zu Gute kommen wobei ein entsprechender Stellplatzanteil vor allem den MitarbeiterInnen der Stadtgalerien zur Verfügung gestellt wird. Bgm Hans Lintner, Vize-Bgm Rudolf Bauer (SPÖ) und Verkehrsreferent GR Emil Danler (FPÖ) signalisierten die Zustimmung für ihre Fraktionen für die entsprechende Flächenwidmung durch den Gemeinderat.Dazu Bürgermeister Lintner: „Die derzeit bereits bestehende oberirdische Parkfläche am Eingang des Königfeldes soll eine erforderliche Flächenwidmung durch den Gemeinderat für die Errichtung eines Parkhauses erhalten. Im Rahmen des Bauverfahrens ist es die Aufgabe der Baubehörde, sodann auf die passende Bauausführung und den Emissionsschutz Bedacht zu nehmen. Vize-Bgm Rudolf Bauer sieht im gewählten Standort „Königfeld“ eine gute Entscheidung, liegt er doch im Einzugsgebiet zwischen unmittelbarem Stadtzentrum, Bahnhof und dem Krankenhaus. Verkehrsreferent GR Emil Danler freut sich über das zusätzliche Parkangebot und steht mit seiner Fraktion dem Parkhaus positiv gegenüber.Günther Berghofer, Ideengeber und mit den Stadtgalerien Investor der Parkgarage, zollten die politischen Vertreter Respekt und Anerkennung für das Parkhausprojekt, welches Ende des nächsten Jahr in Betrieb gehen soll.

Aufregung bei den Grünen„Fix ist noch gar nichts. Die Bürger haben eine Wort zu sagen und viele Fragen sind noch ungeklärt. Bevor die Widmung fix ist, braucht es unbedingt ein überlegtes Verkehrskonzept und vorher wird es Verhandlungen und klare Aussagen zu einem zukünftigen Wohnbau am Königfeld brauchen“, ist sich GR Hermann Weratschnig von der IgLS sicher. „Alle Parteien haben leistbare Wohnungen versprochen. Das werden hoffentlich SPÖ und FPÖ noch nicht vergessen haben" so StR Viktoria Gruber.