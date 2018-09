Simon Gruber mit ausgezeichneten Tenniserfolg

10.09.2018, 14:46 Uhr

Simon ist auch auf internationaler Bühne erfolgreich. Beim Tennis Europe in Bludenz konnte er mit seinem Doppelpartner ins Finale einziehen. Laut Österreichischen ITN Rangliste konnte sich Gruber jetzt auf Rang 2 in seiner Altersklasse nach vorne arbeiten. Laut ÖTV Punkten ist er bereits auf Platz zehn in Österreich.