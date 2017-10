Auszeichnung für Kompetenz im Klimaschutz und "klimaaktiv mobil" für die Fa Installationen Opbacher GmbH Fügen

03.10.2017, 14:46 Uhr

Diese ehrenvolle Auszeichnung für KOMPETENZ IM KLIMASCHUTZ und "klimawurde am 22. September 2017 im Rahmen einer gebührenden Feier der Firma Opbacher Installationen GmbH aus Fügen in der Wirtschaftskammer Kitzbühel überreicht.KomRat Franz Opbacher, Begründer der weitum bekannten Installationsfirma aus Fügen betonte, dass in seinem Unternehmen bereits zehn umweltschonende E-Autos eingesetzt seien, wofür derzeit drei Ladestationen zur Verfügung stünden. Auf dem Dach des Firmengebäudes in Fügen wurde eine 500 m2 große Photovoltaik Anlage installiert und es sei beabsichtigt, in ca fünf Jahren die Firmenflotte von derzeit hundert Autos komplett auf E-Management umzustellen.