In den letzten Wochen hat die bz nachgefragt, wie die Zukunft des Bezirks aussehen soll. Das sind die Ergebnisse.

SIMMERING. Nach dem bz-Aufruf zu wichtigen Themen im Bezirk sind zahlreiche Rückmeldungen in der Redaktion eingelangt. Von Umgestaltungen bis zum Verkehr geben die Antworten einen guten Einblick in die Vorstellungen der Bewohner des 11. Bezirks. Bevor die Spitzenkandidaten damit konfrontiert werden, geben wir Ihnen hier einen Überblick über die Ergebnisse.

Simmeringer Hauptstraße

Bei diesem Thema gingen die Wogen hoch. Zwei vielfach geäußerte Wünsche: Die Ansiedelung von österreichischen Betrieben und mehr Bäume. Beate Meran hätte gerne eine Fußgängerzone zwischen der Zippererstraße und dem Simmeringer Platz. Sabine Spies hofft auf eine durchgehende Radspur. "Aktuell gestaltet sich das Radfahren extrem gefährlich", schreibt sie. Für Angela Winkler wäre eine Einbahn-Führung stadtauswärts wichtig. "Ich würde mir eine Beschränkung für Kebab-Läden, Friseure, Wettbüros und Handyshops wünschen", schreibt Elisabeth Janisch. Verkehrsberuhigte Zonen wünscht sich Eva Naimer.

Gesundheitsversorgung

Gibt es genügend Ärzte in Simmering - diese Frage wurde an die Leser gestellt. "Es könnte mehr gemacht werden. Die meisten Hausärzte nehmen keine neuen Patienten mehr, es gibt oft stundenlange Wartezeiten", schreibt Romana. "Die Medizinische Versorgung ist seit langem nicht mehr gewährleistet", schreibt Ingrid Wallner. "Ein Vorschlag wäre Primärversorgungseinheit." Laut Brigitte Pfeiffer wären Nachbesetzungen von Nöten. Petra Nowak wieder findet, dass die Simmeringer ausreichend betreut sind. Selcuk Özkaya vermisst ein Krankenhaus im Bezirk.

Grünes Simmering

Emotionale Rückmeldungen kamen auch zu diesem Thema. Der Tenor: Simmering braucht mehr Grün. "Am besten in Form von 'Gstettn'. Parks mit Brunnen, coole Straßen und mehr Radwege würde ich toll finden", schreibt Petra Nowak. Eva-Maria Pirker wünscht sich ungestaltete Flächen für Wildtiere. "Natürlich brauchen wir mehr grün, mit Parkbänken", ist sich Walter Babka sicher. "Was ich vermisse sind Grünräume beziehungsweise Parkanlagen mit großen Spielplätzen", schreibt Ulrike Reischl. Lilly Tampier und Familie Holik klagen darüber, dass Simmering immer mehr zubetoniert wird. "Der Simmeringer Platz ist eine Betonwüste", ergänzt Christine Orsolics. Auf "dauerhafte 'Coole Straßen'" hofft Beate Meran.

Öffentlicher Verkehr

Ein immer wiederkehrender Wunsch: Die Verlängerung der U3. Häufige Kritik: die zu langen Intervalle bei den Linien 71 und 11. Und: "Aufgefallen ist mir, dass manchmal Straßenbahnen knapp hintereinander kommen und dann sind fast zehn Minuten Wartezeit bis zur nächsten Bim", schreibt Brigitte Pfeiffer. Auch dass die S 7 dringend Intervallverkürzungen bräuchte - hier sind sich die Simmeringer einig.

In den kommenden Ausgaben der bz werden Sie lesen, wie die Spitzenkandidaten das sehen.