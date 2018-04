EBÖ: Chancen und Herausforderungen von Österreichs EU-Präsidentschaft﻿

30.04.2018, 15:50 Uhr

Europäische Bewegung Österreich (EBÖ) lädt zum Gespräch über Österreichs EU-Präsidentschaft aus Sicht des Rates mit EU-Sonderberater Andrä Rupprechter.

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung der EBÖ zu einem exklusiven Hintergrundgespräch über die Chancen und Herausforderungen der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft Österreichs mit Andrä RUPPRECHTER, dem EU-Hauptberater der Regierung für den EU-Vorsitz, sowie Jörg LEICHTFRIED, EBÖ-Präsident und europapolitischer Sprecher der SPÖ. Die Veranstaltung fand Donnerstagvormittag im Bundeskanzleramt statt und wurde von EBÖ-Generalsekretärin Sabine RADL moderiert.

Österreich wird am 1. Juli 2018 zum 3. Mal (nach 1998 und 2006) für 6 Monate den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernehmen. Die entsprechenden Anforderungen, Erwartungen und Themen waren Teil des informativen Vortrages über Österreichs Rolle.Anschließend folgte eine rege Diskussionen unter den Teilnehmern, wo unter anderem auch Wünsche an die Nutzung dieses EU-Vorsitzes geäußert wurden, wie etwa nach mehr Informationen über EU-Themen an die Bürger.In diesem Rahmen überreichte der Vorsitzende der Bundesjugendvertretung (BJV) Christian ZOLL, EBÖ-Präsident Jörg LEICHTFRIED das neue ‚Positionspapier EU-ropa‘ des BJV mit den Wünschen von Österreichs Jugend an die Zukunft der EU.Beim Gespräch dabei waren unter anderem Friedhelm Frischenschlager von der Europäischen Föderalistischen Bewegung EFB-UEF Austria, EBÖ-Finanzreferentin Ortrun Gauper, Wolfgang Bogensberger von der Vertretung der EU-Kommission in Wien, Georg Pfeifer, Leiter des Informationsbüros des Europäischen Parlaments, Botschafter Gregor Woschnagg, Thomas Gruber, stv. Leiter für Integrationsangelegenheiten in der Oesterreichischen Nationalbank, Lisa Rilasciati und Karl-Heinz Wanker von der Stabsabteilung EU-Koordination der Wirtschaftskammer Österreich, Richard Hassmann von der Magistratsdirektion Stadt Wien für Organisation und Sicherheit, Hatto Käfer von der Vertretung der EU-Kommission in Wien, Sabine Neyer vom ÖVP-Klub, Camila Garfias vom SPÖ-Klub, Teresa Reiter, Europa-Referentin der Neos, Katharina Moser von der Initiative „Routes – die Europareise mitten in Wien“ sowie Benedikt Weingartner von der Plattform Europa : Dialog.