Brand sorgte für Strom Aus in Mühldorf und Umgebung

In Mühldorf stand ein landwirtschaftliches Nebengebäude in Brand. Auch eine 20 KV Leitung war betroffen und sorgte für 1/2-stündigen großflächigen Stromausfall. Hühner kamen durch das Feuer um.

MÜHLDORF. Feuerwehr-Großeinsatz in Mühldorf. Ein landwirtschaftliches Nebengebäude stand am Freitag-Abend in Brand. Das Feuer beschädigte auch eine 20 Kilovolt Stromleitung, wodurch es zu einem großflächigen, halbstündigen Stromausfall, der sich von Sachsenburg über Möllbrücke, Mühldorf und Kolbnitz bis in die Teuchl zog, gekommen war.

70 Mann im Einsatz

Den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Mühldorf, Möllbrücke, Kolbnitz und Obervellach gelang es den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Um 22:30 Uhr konnte Seitens der Feuerwehr, die mit insgesamt 70 Mann im Einsatz stand, schließlich "Brand aus“ vermeldet weden.

Tiere verendet

Durch den Brand verendeten mehrere Hühner im Nebengebäude. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Stromausfall sorgte für zusätzliche Probleme

Der Stromausfall sorgte für weitere Problemen: In einem Geschäft in Möllbrücke wurde ein Mitarbeiter in einem Kühlhaus vom Stromausfall überrascht und konnte dieses nicht mehr verlassen - hierfür wurden die Feuerwehren Pusarnitz und Lendorf zur Personenbefreiung von der LAWZ nachalarmiert. Im Seniorenwohnheim in Möllbrücke gab es Probleme mit der Notstromversorgung