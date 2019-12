In Radenthein rettete die Feuerwehr einen Bewohner vor einer Rauchgasvergiftung.

RADENTHEIN. In Radenthein wurde die Feuerwehr am Samstag zum Lebensretter. In einer Wohnung hatte ein Rauchmelder angeschlagen, nachdem eine Person ihr Essen im eingeschalteten Backrohr vergessen hatte. Da der Bewohner weder auf das Klopfen der Nachbarn, noch der Feuerwehr reagiert hatte, stiegen die Florianijünger mittels Steckleiter über den Balkon in die Wohnung im zweiten Obergeschoss ein. Die Person konnte gerettet und dem Roten Kreuz übergeben werden. Im Einsatz stand die freiwillige Feuerwehr Radenthein mit zwei Fahrzeugen und 14 Mann, sowie die örtliche Polizeiinspektion.