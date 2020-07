Präsidentenbesuch des Rotary Club Bad Kleinkirchheim bei vitamin Rin Radenthein.

RADENTHEIN. Schon seit mehr als einem Jahrzehnt unterstützt der Rotary Club Bad Kleinkirchheim die Familienberatungsstelle vitamin R in Radenthein mit einem großzügigen finanziellen Beitrag, da die Bundesförderung für die Deckung der Beratungskosten nicht ausreicht. Emanuel Stadler (Past Präsident) und Gerald Würcher (Präsident) stellten nun bei ihrem tradionellen Jahresbesuch in der Beratungszentrum in Radenthein eine Fortsetzung der Unterstützung für 2020 in Aussicht. Elisabeth Tropper, Geschäftsführerin von vitamin R, bedankte sich für die Unterstützung und "unterstrich die Wichtigkeit einer solchen Anlaufstelle für viele Leute insbesondere in Krisenzeiten und dies noch dazu kostenfrei."