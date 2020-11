Bundesrealgymnasium Spittal engagiert sich bei der Aktion Weihnachten im Schuhkarton.



SPITTAL. Die Schüler der 3A- und 4S Klasse des Bundesrealgymnasiums Spittal zeigen Herz und engagieren sich bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Die Mädchen und Burschen sammelten Spielzeug, Gewand, Schulutensilien und Süßwaren für bedürftige Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 15 Jahren in Rumänien und verpackten diese Dinge weihnachtlich in einem Schuhkarton.

Weihnachtsfreude die ankommt

Die Pakete werden mit LKWs aus ganz Österreich an die Grenze Rumäniens gebracht, um sie dann zu Waisenhäusern, Kindergärten und Schulen zu bringen. Die Aktion soll bei Mädchen und Buben, denen es nicht so gut geht, zu Christmas für strahlende Augen sorgen. "Wir wollen Gutes tun und sind stolz, mit dabei zu sein!", so der einhellige Tenor der BRG-Schüler. Hinter der Aktion stehen unter anderem Mitglieder von Round Table Austria, Ladies Circle und Agora Austria Spittal.

Noch nicht zu spät

Spätentschlossene können sich noch in den Dienst der guten Sache stellen. Die Abgabezeitraum läuft bis Montag, 16. November 2020. In Spittal können Packerln bei der Christlichen Bücherstube in der Bahnhofstraße 14a sowie bei der LIFE Church in der Bahnhofstraße 12 abgegeben werden.

Zur Sache



„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Im vergangenen Jahr wurden mit dieser Aktion weltweit rund 10,3 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht. Der deutschsprachige Verein wird von Sylke Busenbender geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham.