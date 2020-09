Ein Wanderer musste nach einem Sturz bei einer Wanderung in der Schobergruppe vom Rettungshubschrauber mittels Seil geborgen werden.

GROSSKIRCHHEIM. Ein 49-jähriger Oberkärntner unternahm am 9. September 2020 gemeinsam mit seiner Schwester eine Wanderung in der Schobergruppe. Im Bereich der Seenkampscharte auf circa 2.700 Metern Seehöhe kam er zu Sturz und verletzte sich dabei so schwer, dass ein Abstieg unmöglich war. Seine Schwester setzte sofort einen Notruf ab. Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber C7 mittels Seil geborgen und ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen. Koordiniert wurde der Einsatz von der Bergrettung Heiligenblut vom Tal aus.