Ferdinand Kendi (77) prägte als Trainer und Obmann des SV FK Spittal fast fünf Jahrzehnte das Schwimmgeschehen in Oberkärnten.

OBERKÄRNTEN. Ferdinand Kendi lebt(e) für den Schwimmsport. Der 77-jährige Spittaler leitete von 1970 bis 2017 bzw. fast 50 Jahre als Trainer und Obmann die Geschicke des SV FK Spittal. Stars wie Lisa Zaiser - EM-Bronze-Medaillengewinnerin über 200 Meter Lagen in Berlin - oder Olympionike und WM-Teilnehmer Heiko Gigler gingen durch seine Finger.

Sie lernten einer Vielzahl an Kindern das Schwimmen. Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Trainerstunden?

"Ja natürlich. Ich unterrichtete damals an der Sporthauptschule in Spittal und begann die tüchtigen Kinder zu fördern. Angefangen hat alles mit einer Stunde wöchentlich. Im Laufe der Zeit hat sich das Schwimmtraining auf zweimal täglich vervielfacht und die Schule wurde zur Sporthauptschule."

(Nachwuchs-)Trainer ist sicher eine fordernde Aufgabe. Man ist wohl Trainer, Pädagoge & Vater in einer Person?

"Ja. In erster Linie war ich Pädagoge und Familienvater - meine Töchter unterrichten mittlerweile selbst in Spittal bzw. Villach - und daneben Trainer. Dabei war es mir wichtig, Ausbildung und Sport zu kombinieren, denn ohne berufliche Ausbildung geht es nicht und ohne fleißiges Training sind solche Erfolge nicht möglich."

Braucht's für den sportlichen Erfolg ein Miteinander von Schule, Politik und Sport?

"Die sportlichen Erfolge sind nur durch das Verständnis aller - Stadtgemeinde und Pädagogen an den Schulen... - für den Sport möglich geworden. Das betrifft alle Sportarten. Auch Ski-Asse wie Marco Schwarz oder Adrian Pertl kamen über die Sport-Hauptschule nach oben. Die Schule als Wegbegleiter, bietet nun den jungen Leuten viele Möglichkeiten."

Wie wichtig sind die Schlagwörter Talent, Disziplin und Ehrgeiz im Schwimmsport?

"Ganz wichtig. Talent ist Voraussetzung. Wenn jedoch der Ehrgeiz fehlt, hilft auch das Talent nichts. Beides muss parallel laufen und es muss noch etwas anderes wie Musik geben, denn Musik ist Rhythmus."

Der SV FK Spittal zählt zu den besten Schwimmvereinen Österreichs. Was macht man besser als der Rest?

"Wir haben in Spittal den Erfolg nicht erzwungen. Wenn die Harmonie Trainer - Sportler stimmt und alle Athleten mit Freude dabei sind, dann funktioniert das Leistungsstreben. Wichtig ist, dass Sportler wie Schüler von allen Seiten positive Signale und psychische Anerkennung bekommen. Alexandre Deblaise macht als Trainer einen sehr guten Job."



Wie verfolgt Ferdinand Kendi das aktuelle (Sport-)Geschehen in Oberkärnten?

"Es braucht Unterstützung, dann geht einiges weiter. Selbst schwimme ich nur noch selten, aber meine Enkel sind beim Schwimm-Verein aktiv. Ich nütze die winterlichen Verhältnisse zum Langlaufen."

Abschließende Frage: Sie sind eine Ikone im Schwimmsport. Woher kam eigentlich Ihre Leidenschaft dafür?

"Das Schwimmen eignete ich mir als Kind selbst im Tuffbad an, denn ich bin weit weg von den Seen in Liesing im Lesachtal aufgewachsen. Bei meiner Ausbildung zum Sportlehrer in Wien nahm ich dann Schwimmen neben Leibeserziehung an Schulen als mein Spezialfach."