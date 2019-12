Veitsch Radex aus Radenthein vertritt den Bezirk Spittal bei der AK-Stocksport-Betriebsmeisterschaft.



RADENTHEIN. Das Unternehmen Veitsch Radex aus Radenthein hält 2020 die Farben des Bezirks Spittal bei der Arbeiterkammer-Eisstock-Betriebsmeisterschaft „Kärntner Stock“ hoch. Die Gegendtaler schicken dafür gleich vier eingespielte Moarschaften ins Rennen. "Unsere Stamm-Mannschaften finden sich jedes Jahr in ähnlicher Aufstellung zusammen", berichtet Team-Koordinator Martin Kowatsch. Der Eisstocksport erfreut sich in der Region auch großer Beliebtheit, wie der Betriebsratsvorsitzende der RHI Magnesitia weiß: "Es gibt viele Stockschützen, die im Verein oder bei Turnieren ihrem Hobby nachgehen."

Unterschiedliche Ziele

Ihren ersten Auftritt im Rahmen der AK-Betriebsmeisterschaft haben die Oberkärntner erst am 14. Februar 2020. Der Bewerb in der Nockhalle in Radenthein bildet gleichzeitig den krönenden Abschluss der acht Vorrunden-Turniere. Martin Kowatsch und Co. genießen Heimvorteil. Das Finale steigt am 1. März beim Gasthaus Krall in Klagenfurt. Die Ziele der Veitsch Radex Moarschaften sind unterschiedlich: "Alle sind mit Freude dabei. Zwei Teams haben den Anspruch, vorne mit zuspielen, bei den Anderen steht der Spaß im Vordergrund!", erzählt Kowatsch.