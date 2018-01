Offene Untertwenger Dorfmeisterschaft

14.01.2018, 16:02 Uhr

Insgesamt 21 Mannschaften ermittelten in zwei Gruppen die Finalisten. Im Finale schlug die Dorfgemeinschaft Junges Untertweng das Sportcafe Unterrieder deutlich mit 25:03. Auf dem 3.Platz landete die Schlosserei Fatzi aus Arnoldstein vor der Mannschaft NO NAMES und den Auslaufmodellen.Dorfmeister wurde die DGJU vor No Names und den Auslaufmodellen. Den Sauschädl gewann Black Power klar mit 30:03 gegen das Rote Kreuz Radenthein. Beim Schätzspiel gewann die Fasslstub’n-Wirtin Andrea Erlacher den Hauptpreis, nämlich einen Kärntnerstock.

Die perfekte Wertung und als Schiedsrichter fungiert LM Roger Hinteregger. Die Siegerehrung fand im Gasthof Wacker statt und wurde von Kdt-Stv. Markus Poppernitsch und Kameradschaftsführer Jonathan Sandrieser durchgeführt.