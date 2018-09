Reif für die Insel mit dem SKU Nockxsang

17.09.2018, 16:27 Uhr

Chorproben in Radenthein gerne zu besuchen.

RADENTHEIN. „Reif für die Insel“ war das Motto des diesjährigen Sommerkonzerts des SKU Nockxsang. "Wir begaben uns dabei auf eine Reise um die ganze Welt um am Schluss wieder in unserer Heimat anzukommen. Gut erholt starten wir nun wieder ins neue Chorjahr", so Heidrun Zimmermann.Wer den Chor auf der nächsten musikalischen Reise begleiten möchte, kann ihn bei einer Probe besuchen. "Wir treffen uns jeden Freitag um 19.30 Uhr im Rathaussaal in Radenthein. Nähere Infos gibts auf unserer Homepage www.sku-nockxsang.com."