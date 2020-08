NINA BAMBI BRUCKNER mit FAMILIE BESUCHTE DEN TRADITIONSCIRCUS ALTHOFF IN ST. PÖLTEN 2.8.2020

Toller Zirkustag Heute beim Traditions Circus Hans Peter Althoff. Als Besucher kamen Lugner Ex NINA BAMBI BRUCKNER mit ihren SENAT und den Kindern zu einen der letzten Shows hier in ST.PÖLTEN.

Als Gäste von Badens Promifotograf Robert Rieger wurden auch gleich Pressefotos für das nächste Gastspiel in Baden gemacht. Baden von 14.8. bis 21.8.2020 am ASV Platz

2.8.2020

Fotos: © Robert Rieger Photography