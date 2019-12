Auch heuer führten im Advent die SchülerInnen der Abteilung „Elektronik und Technische Informatik“ an der HTL St. Pölten wieder eine Sozialaktion durch. Mit den gesammelten Spenden wurden diesmal Spielsachen für jene Kinder gekauft, die heuer das Weihnachtsfest gemeinsam mit ihren Müttern im „Haus der Frau“ (in St. Pölten) verbringen müssen. In Anwesenheit von Direktor DI Martin Pfeffel, AV Wolfgang Uriel Kuran und Mag.(a) Dorothea Mayr wurden die Geschenke an die Leiterin des „Haus der Frau“ Fr. Olinda Albertoni und Fr. DSP Elke Lotter übergeben.