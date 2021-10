NIEDERÖSTERREICH. Seit Anfang März vergangenen Jahres hält das Corona-Virus die ganze Welt in Atem. Alle aktuellen Zahlen und Entwicklungen in Österreich & Niederösterreich kannst du hier im Detail nachlesen.

Österreich-Zahlen am 07.10.2021

Von den am 07.10.2021 um 09:30 Uhr 755.797 bisher laborbestätigten Fällen in ganz Österreich, sind es derzeit 20.570 Erkrankte. Von diesen 755.797 jemals positiv getesteten Fällen gelten 724.155 als genesen und 11.072 Personen sind laut dem Epidemie-Gesetz an Corona gestorben. Derzeit befinden sich 851 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 225 auf Intensivstationen betreut. Innerhalb der letzten 24 Stunden gab es 1.965 Neuinfektionen in Österreich.

Entwicklungen der Neuinfektionen in Österreich

Hier siehst du die Hospitalisierungen pro Bundesland

Die Zahlen in NÖ - 07.10.2021

In Niederösterreich gab es in den letzten 24 Stunden 348 Neuinfektionen. Insgesamt wurden in NÖ 16.556.955 Tests durchgeführt - davon waren es 2.370.511 PCR-Testungen und 14.186.444 Antigen-Tests. Mittels dieser Tests konnten 126.806 Fälle bestätigt werden. Es gibt bisher 1.896 bestätigte Corona-Todesfälle und 122.051 Genesene. Daraus folgt, dass die Anzahl der derzeit infizierten 2.859 beträgt. In den Niederösterreichischen Krankenhäusern sind derzeit 118 Corona-Patienten und davon 35 auf Intensivstationen.

Hier findest du einen Überblick, welche Maßnahmen ab dem 15. September 2021 gelten.

(Quelle: Bundesministerium für Inneres)