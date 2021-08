Was passiert, wenn zwei Athleten oder Athletinnen bei Olympische Spielen dieselbe Distanz oder die gleiche Punkte-Anzahl in ihren Disziplinen erreichen?

Heutzutage ist das recht einfach: liegen zwei Sportler ex aequo auf demselben Platz werden beispielsweise zwei Gold-Medaillen vergeben, dafür aber keine Silber-Medaille, sondern gleich mit der Bronze-Medaille weitergemacht.

1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin haben sie sich etwas anderes einfallen lassen - was genau, weiß natürlich unser Klugscheißer Peter Zellinger.

Klugscheißer Wissen - Tag 15

Hier geht's ab morgen zu Tag 16!