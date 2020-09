NIEDERÖSTERREICH. „Die Einstellung der Kartonproduktion der Papierfabrik Mayr-Melnhof in Hirschwang an der Rax, ist eine äußerst schlechte Nachricht für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich“, so Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger und Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger.

„Jetzt ist es wichtig, rasch zu helfen. Daher haben wir unverzüglich mit dem Eigentümer Kontakt aufgenommen. Wir stehen bereit, um die 150 Arbeitnehmerinnen und Arbeiter aus der Region zu unterstützen. Gespräche über einen Sozialplan sind laut Firmenleitung bereits angelaufen“, erklären die Landesräte Danninger und Eichtinger.

Der Standort Hirschwang soll künftig auf die Faltschachtelproduktion mit 215 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzentrieren. Investitionen zur Stärkung des Standortes in diesem Bereich werden laut Mayr-Melnhof Karton AG derzeit geprüft.