Ein Frühlingsfest für Rad und Bahn, am Sonntag den 30. April - Von St. Pölten nach St. Aegyd!

AT

, Sankt Pölten AT

Bahnof , Sankt Pölten AT

Mit dem Dampfsonderzug startet die Region St. Pölten in die Saison 2017.



Traditionell zum Saisonauftakt fährt die Dampflok durchs Traisental von St. Pölten über Lilienfeld, Freiland und Hohenberg nach St. Aegyd. Hier gibt es ein gemütliches Fest mit Blasmusik und regionalen Schmankerl. Das malerische Traisental ist immer eine Reise wert - mit dem Dampfzug ist die Reise ein besonderes Erlebnis.



Programm: Begrüßung des Dampfsonderzuges in den Gemeinden, Eröffnugnsfest "Radfrühling Traisental" in St. Aegyd (mit Bauernladen, Platzkonzert, Kinderprogramm, Kutschen- und Traktorfahrten), Eröffnung der Sonderausstellung "Mit Griffel und Feder" - Schule anno dazumal im Kulturstadel.



Details/FAHRPLAN auf www.traisentalradweg.at, Tickets buchbar bei Mostviertel Tourismus unter 07482 20444.



www.kulturstaegyd.at