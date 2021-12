Ein Adventkranz in St. Veit begann zu brennen. Ein Kind wurde vorsorglich in das ELKI Klagenfurt gebracht.

ST. VEIT. Am Mittwochnachmittag kam es in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde St. Veit an der Glan, zu einem Adventkranzbrand. Der Brand selbst wurde noch vor Ort von den Hausbesitzern mit einer Decke gelöscht. Wegen der entstandenen Rauchentwicklung im Haus führte die Feuerwehr Belüftungsmaßnahmen durch. Die 13-jährige Tochter wurde von der Rettung vorsorglich in das ELKI Klagenfurt gebracht. Der Sachschaden ist äußerst gering. Im Einsatz standen die Feuerwehren St. Veit an der Glan und Hörzendorf-Pröjern mit ca. 30 Einsatzkräften.