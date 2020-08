Heinrich Sandler übergab nach 20 Jahren die Präsidentschaft an Claudia Peichl.



FRIESACH. Veränderungen gab es bei der ordentlichen Generalversammlung des Vereins der Freunde der Friesacher Burghofspiele. Der Verein, der die Friesacher Burghofspiele unterstützt, lud kürzlich in das Landhotel Metnitztalerhof.

Neue Obfrau



Heinrich Sandler, Gründer und langjährige Vorsitzende dieses Fördervereines, hat nach über 20-jähriger Präsidentschaft diese Funktion an Claudia Peichl weitergegeben, die einstimmig zur Obfrau gewählt wurde. Sandler wurde für seine verdienstvolle Tätigkeit zum Ehrenpräsidenten ernannt. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Siegmund Kogler, Herta Unterscheider, Wilma Warmuth, Paul Hauser und Otto Komar gewählt. Helmut Wachernig, Obmann der Friesacher Burghofspiele, würdigte in seinen Grußworten die Leistungen von Sandler, bedankte sich beim Verein für die großzügige Unterstützung über so viele Jahre und wünschte dem neuen Vorstand viel Erfolg bei seiner Tätigkeit, die die kulturelle Arbeit in Friesach fördert.

Jeder ist herzlich wollkommen



Die Mitgliedschaft im Verein der Freunde der Friesacher Burghofspiele beinhaltet nicht nur eine Einladung zu Premieren der Burghofspiele, sondern auch ein vielfältiges Kulturprogramm mit Malkursen, Theaterfahrten und Konzertveranstaltungen. Jeder, der nicht nur die Burghofspiele unterstützen, sondern Kultur vielfältig und aktiv erleben will, ist bei den Freunden herzlich willkommen und kann sich unter claudia.peichl@gmail.com gerne melden.