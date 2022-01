In der HAK Althofen werden den Schülern gleich drei verschiedene Ausbildungszweige mit Fokus auf Praxisorientierung angeboten.

ALTHOFEN. Die Business-HAK als Allround-Zweig, die Agrar-HAK als einzigartige Kooperation mit der LFS Althofen und die Industrie-HAK, die in Zusammenarbeit mit führenden Industrie-Betrieben der Region entwickelt wurde - das Bildungsangebot an der HAK Althofen bezieht sich mit der Verbindung von Wirtschaft, Technologie, Ökologie und Industrie auf die wichtigsten Anliegen der Zukunft: „Das macht uns zur innovativen berufsbildenden Schule in der Region“, nennt Schulleiter Hannes Scherzer wesentliche Faktoren.

Experten geben Wissen weiter

„Für uns steht Praxisorientierung im Vordergrund. Daher gibt es bei uns bereits seit 2008 ein einzigartiges Patenfirmenkonzept. Jede Klasse hat mindestens eine Patenfirma, in der Industrie-HAK sind es zwei bis drei“, informiert Schulleiter Hannes Scherzer. Dabei wird auf Regionalität geachtet, viele Betriebe sind allerdings über die Landesgrenzen hinaus tätig und bieten den Schülern somit Einblick in internationale Geschäftsfelder. „Experten aus den Betrieben kommen regelmäßig für Vorträge und Workshops in die Schule, so wird theoretisch erlerntes Wissen mit Inhalten aus der Praxis ergänzt. Durch mehrwöchige Praktika in den Patenbetrieben können die Jugendlichen wertvolle Erfahrungen sammeln und ihr Wissen vertiefen und anwenden“, führt Scherzer weiter aus.

Tag der offenen Tür

20. Jänner von 10 bis 16 Uhr

Schulführungen und Schnuppertage sind jeden Mittwoch nach nach Voranmeldung möglich.

Alle aktuellen Infos gibt es auf der Homepage www.hak-althofen.at.