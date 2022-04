BEZIRK ST. VEIT. Mit Ostern steht uns jetzt der größte kirchliche Feiertag ins Haus. Ein Fixpunkt in vielen St. Veiter Haushalten ist da die traditionelle Fleischweihe am Karsamstag. Die Speisensegnungen in Kärntner Bezirkshauptstädten finden dieses Jahr am Karsamstag, dem 16. April 2022, statt. In St. Veit werden an drei verschiedenen Standorten Speisensegnungen abgehalten. Der katholische Brauch der volkstümlichen Fleischweihe wird in der Stadtpfarrkirche von 13 bis 14 Uhr, am Hauptplatz um 13 Uhr und vor dem Karner um 14 Uhr unter freiem Himmel stattfinden. Die Osterspeisensegnungen stehen dieses Jahr im Zeichen des Friedens.