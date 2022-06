Am 8. Juli veröffentlicht der St. Georgener Christof Schratt, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Krystoff, seine neue Single "BFF". Am Wochenende performt das junge Ausnahmetalent außerdem als Support-Act von Parov Stelar vor der Kulisse der einzigartigen Burg Hochosterwitz seine Songs!



ST. GEORGEN. Die neue Single soll am 8. Juli veröffentlicht werden. Unter dem Titel "BFF" stellen sich die meisten bestimmt "Best friends forever" vor - aber nein, bei Christof Schratt hat der Titel eine ganz andere Bedeutung. Uns verrät der sympathische St. Georgener mehr.

"Best fake friend"

Wie der Titel schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um eine Freundschaft, die endgültig beendet wurde, wie Krystof erklärt: "Ich musste sie quasi beenden, weil diese Freundschaft einfach einseitig und toxisch war." Die meisten Künstler schreiben über Liebesbeziehungen, die in die Brüche gehen: "Ich denke, dass es auch viele Freundschaften gibt, die nach Jahren kaputt gehen. Auch das schmerzt." Hinsichtlich des Begriffs "fake" will der Sänger über vorgetäuschtes Lächeln, narzisstische Züge und die Eifersucht eines angeblichen Freundes reden. "Einfach jemand, der dich als emotionale Stütze ausnutzt." Er habe so viele Warnhinweise unbewusst ignoriert, weil er sich nicht vorstellen konnte, diese Freundschaft zu beenden, wie er erzählt: "Ich musste mich sogar teilweise verstellen und konnte nicht zu 100 Prozent ich sein, da in meinem Fall alles sehr schnell kompliziert wurde und sobald man seine Meinung sagte, alles besser gewusst wurde. Im Endeffekt muss man selbst draufkommen", so der junge Sänger. "Das Schreiben dieses Songs hat mir geholfen, mit diesem Kapitel endgültig abzuschließen und dieser bestimmten Person zu sagen: "You are my best fake friend" (Du bist mein bester falscher Freund).

Er rockt die Bühne

Nach zwei Jahren Musik veröffentlichen und Schreiben im Studio, ergab sich für Schratt die einzigartige Chance, gleich als Support Act von Parov Stelar aufzutreten. Er spielt insgesamt elf Songs, "wobei fünf neue und unveröffentlichte Songs dabei sein werden. Ich kann es kaum erwarten, meine Musik endlich laut vor der Menschenmenge zu performen", freut sich Christof Schratt schon enorm auf das bevorstehende Wochenende. Sogar Fans aus Deutschland reisen für den jungen Sänger Krystof an, wie er freudig mitteilt.

Viele neue Pläne

Der St. Georgener schmiedet schon weitere Pläne, denn ab Juli wird jetzt in jedem Monat eine neue Single veröffentlicht: "Darunter ist auch ein Duett mit Singer und Songwriter Sofia Karlberg, welche durch ein Cover eines bekanntes Liedes auf Youtube berühmt wurde – wir haben auch ein Musikvideo geplant. Im September geht's nach Stockholm für Fotoshootings", freut sich das junge Ausnahmetalent, "mehr will ich noch nicht verraten", lächelt er.